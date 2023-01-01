WinkИлья Папернов
Илья Папернов
- Карьера
- Продюсер
- Дата рождения
- 5 февраля 1972 г. (53 года)
Фильмография
Продюсер
- 9.0
Чужое счастье2017
- 8.8
Синдром недосказанности2015, 92 минБесплатно
- 9.1
Пороги2015Бесплатно
- 8.6
Вдовец2014Бесплатно
- 9.1
Третья попытка2013, 90 минБесплатно
- 9.1
Пока живу, люблю2013
- 8.9
Танго мотылька2013, 89 минБесплатно
- 9.2
Поговори со мною о любви2013Бесплатно
- 9.4
Пенелопа2013Бесплатно
- 9.0
Право на любовь2013Бесплатно
- 9.1
Карина Красная2013Бесплатно
- 9.0
Ожерелье2013, 94 минБесплатно
- 9.2
Хозяйка большого города2013Бесплатно