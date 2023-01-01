Хозяйка большого города (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно
9.22013, Хозяйка большого города 1 сезон
Мелодрамы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Девушка из Подмосковья по имени Зоя сдает экзамены в столичный институт, но ее отец скоропостижно умирает. Прибегнув к махинациям, мачеха отбирает у Зои квартиру, девушку отчисляют из института и выгоняют из общежития. В этот трудный момент незнакомая женщина Рая приводит ее в съемную квартиру, полную людей. Ей тут не очень рады, но выхода у Зои нет…
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- КАРежиссёр
Кира
Ангелина
- ДЩАктриса
Дарья
Щербакова
- ЯИАктёр
Ян
Ильвес
- ГМАктриса
Габриэлла
Мариани
- Актриса
Ирина
Бякова
- Актёр
Игорь
Бочкин
- Актриса
Анна
Антонова
- ЕМАктриса
Елена
Муравьева
- ЕСАктриса
Екатерина
Смирнова
- АНАктёр
Александр
Никольский
- СНАктёр
Сергей
Насибов
- АНСценарист
Александра
Ноткина
- АКПродюсер
�Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ИППродюсер
Илья
Папернов
- НКХудожник
Николай
Копанев
- АЩОператор
Александр
Щурок
- ЕСКомпозитор
Евгений
Скрипкин