Хозяйка большого города (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Девушка из Подмосковья по имени Зоя сдает экзамены в столичный институт, но ее отец скоропостижно умирает. Прибегнув к махинациям, мачеха отбирает у Зои квартиру, девушку отчисляют из института и выгоняют из общежития. В этот трудный момент незнакомая женщина Рая приводит ее в съемную квартиру, полную людей. Ей тут не очень рады, но выхода у Зои нет…



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