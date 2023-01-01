Хозяйка большого города
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Хозяйка большого города

Хозяйка большого города (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.22013, Хозяйка большого города 1 сезон
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Девушка из Подмосковья по имени Зоя сдает экзамены в столичный институт, но ее отец скоропостижно умирает. Прибегнув к махинациям, мачеха отбирает у Зои квартиру, девушку отчисляют из института и выгоняют из общежития. В этот трудный момент незнакомая женщина Рая приводит ее в съемную квартиру, полную людей. Ей тут не очень рады, но выхода у Зои нет…

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Хозяйка большого города»

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