Хозяйка большого города (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Зоя, девушка из подмосковного городка, с блеском сдает экзамены в столичный пединститут. У прилежной и способной студентки большие перспективы, а красота девушки обещает удачное замужество..
Однако счастливая полоса неожиданно обрывается. Единственный близкий человек Зои – ее отец – скоропостижно умирает, а мачеха с помощью махинаций отбирает у Зои квартиру. Вдобавок ко всему, девушку отчисляют из института и выгоняют из общежития на улицу..
В этот переломный момент судьба посылает девушке странную встречу – незнакомая женщина Рая приводит ее в съёмную квартиру, полную людей. Кажется, Зое тут совсем не рады, но выхода у нее нет..
Рейтинг
- КАРежиссёр
Кира
Ангелина
- ДЩАктриса
Дарья
Щербакова
- ЯИАктёр
Ян
Ильвес
- ГМАктриса
Габриэлла
Мариани
- Актриса
Ирина
Бякова
- Актёр
Игорь
Бочкин
- Актриса
Анна
Антонова
- ЕМАктриса
Елена
Муравьева
- ЕСАктриса
Екатерина
Смирнова
- АНАктёр
Александр
Никольский
- СНАктёр
Сергей
Насибов
- АНСценарист
Александра
Ноткина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ИППродюсер
Илья
Папернов
- НКХудожник
Николай
Копанев
- АЩОператор
Александр
Щурок
- ЕСКомпозитор
Евгений
Скрипкин