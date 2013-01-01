Хозяйка большого города (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Зоя, девушка из подмосковного городка, с блеском сдает экзамены в столичный пединститут. У прилежной и способной студентки большие перспективы, а красота девушки обещает удачное замужество..



Однако счастливая полоса неожиданно обрывается. Единственный близкий человек Зои – ее отец – скоропостижно умирает, а мачеха с помощью махинаций отбирает у Зои квартиру. Вдобавок ко всему, девушку отчисляют из института и выгоняют из общежития на улицу..



В этот переломный момент судьба посылает девушке странную встречу – незнакомая женщина Рая приводит ее в съёмную квартиру, полную людей. Кажется, Зое тут совсем не рады, но выхода у нее нет..



Сериал Хозяйка большого города 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.