Биография

Елена Муравьева – актриса, которой удалось покорить зрителей неординарной внешностью и шармом, исполняя второстепенные роли в популярных телесериалах. Личную жизнь Елена Муравьева не афиширует. Она не замужем, и у нее нет детей. Родилась и выросла в Москве. После школы устроилась на административную работу в театр. Проникнувшись духом артистического мира, поступила в Петербургскую академию театрального искусства. Получив диплом, стала работать на сцене Нового драматического театра в Москве. Актриса занимается благотворительностью, является членом организации «Больничные клоуны», выступая с коллегами по цеху в больницах и детских домах. Первая роль Елены Муравьевой в кино была сыграна в студенческие годы. Дебютным для нее стал телесериал «Мангуст 2». После этого актриса сыграла множество персонажей второго плана, наделив каждого своей харизмой. «Робинзон», «Практика», «Так поступает женщина» – проекты с ее участием, завоевавшие любовь зрителей и положительные оценки критиков. Настоящая слава приходит к актрисе после блестяще сыгранной роли завуча Эльвиры Петровны в ситкоме «Физрук». Актриса появляется в эпизодах сериалов «Склифосовский» и «Отель \"Элеон\"». Успешной для нее стала работа в многосерийной комедии «Ивановы-Ивановы»."