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Хозяйка большого города
1-й сезон

Хозяйка большого города (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.22013, Хозяйка большого города. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Зоя, девушка из подмосковного городка, с блеском сдает экзамены в столичный пединститут. У прилежной и способной студентки большие перспективы, а красота девушки обещает удачное замужество..

Однако счастливая полоса неожиданно обрывается. Единственный близкий человек Зои – ее отец – скоропостижно умирает, а мачеха с помощью махинаций отбирает у Зои квартиру. Вдобавок ко всему, девушку отчисляют из института и выгоняют из общежития на улицу..

В этот переломный момент судьба посылает девушке странную встречу – незнакомая женщина Рая приводит ее в съёмную квартиру, полную людей. Кажется, Зое тут совсем не рады, но выхода у нее нет..

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Хозяйка большого города»

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