Третья попытка (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Настя и Олег пять лет вместе. Настя - медсестра, Олег - музыкант в оркестре, постоянно пропадающий на репетициях. Их семейное счастье во многом держится на Насте - нежной, заботливой жене, готовой во всём поддерживать своего любимого.





