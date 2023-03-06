Третья попытка
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Третья попытка

Третья попытка (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.12013, Третья попытка
Мелодрама90 мин12+

О фильме

Настя и Олег пять лет вместе. Настя - медсестра, Олег - музыкант в оркестре, постоянно пропадающий на репетициях. Их семейное счастье во многом держится на Насте - нежной, заботливой жене, готовой во всём поддерживать своего любимого.


Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Третья попытка»