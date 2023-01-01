Торгсин (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Захватывающая мелодрама с участием Александры Бортич, Григория Антипенко, Александра Носика и Екатерины Климовой.



1930-е годы. «Торгсин» ломится от золота и драгоценностей. Только что переехавшая из Ленинграда в Москву Лида Сокольская намерена разгадать тайну старинного кулона, принадлежавшего ее отцу. Случайно она знакомится с директором универмага Виктором Серебровым. Перед девушкой, в совершенстве владеющей несколькими иностранными языками, открываются заманчивые перспективы…



Чтобы узнать, какие приключения ждут главную героиню, начните смотреть онлайн сериал «Торгсин» (2017).



Теперь у всех зрителей есть возможность бесплатно смотреть онлайн сериал «Торгсин» 2017 года. Сериал «Торгсин» доступен для просмотра в хорошем качестве.



Все сезоны сериала Торгсин смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.