Торгсин (сериал, 2017) смотреть онлайн
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Сюжет
Захватывающая мелодрама с участием Александры Бортич, Григория Антипенко, Александра Носика и Екатерины Климовой.
1930-е годы. «Торгсин» ломится от золота и драгоценностей. Только что переехавшая из Ленинграда в Москву Лида Сокольская намерена разгадать тайну старинного кулона, принадлежавшего ее отцу. Случайно она знакомится с директором универмага Виктором Серебровым. Перед девушкой, в совершенстве владеющей несколькими иностранными языками, открываются заманчивые перспективы…
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Информация
Рейти�нг
- ДПРежиссёр
Дмитрий
Петрунь
- Актриса
Александра
Бортич
- Актёр
Григорий
Антипенко
- АНАктёр
Александр
Носик
- Актриса
Екатерина
Климова
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Сергей
Шакуров
- Актриса
Марина
Коняшкина
- Актёр
Алексей
Демидов
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- Актёр
Сергей
Горобченко
- ТССценарист
Татьяна
Сарана
- ВПСценарист
Василий
Павлов
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ИППродюсер
Илья
Папернов
- ЕСОператор
Егор
Суровцев
- ИЕКомпозитор
Илья
Ефимов
- СГКомпозитор
Сергей
Григорьев
- АШКомпозитор
Антон
Шварц