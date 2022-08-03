Торгсин (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Детективная ретро-драма с Александрой Бортич и Григорием Антипенко в главных ролях. Москва, 1934 год. По всей стране работают Торгсины – "магазины для торговли с иностранцами" – оазисы благополучия и изобилия. В обмен на драгоценности, антиквариат и валюту здесь кто угодно может приобрести все необходимое в полном ассортименте: от дорогих мехов до муки и валенок. По сюжету девушка Лида вместе со своим братом переезжает в Москву и устраивается на работу в торгсин переводчиком. Вместо зарплаты она просит директора магазина Виктора Сереброва помочь ей разгадать тайну изумрудного кулона, доставшегося им от отца. В это время в Москве орудует банда, жертвами которой становятся обладатели изумрудных украшений. Посетители тогсина в опасности…

