Биография

Дмитрий Петрунь – российский актер кино и театра, кинорежиссер. Родился в городе Хабаровске 16 августа 1975 года. С детства хотел стать актером, занимался в детской театральной студии. После выпускного подал документы в Хабаровский институт культуры. Выпустившись, перебрался в столицу и поступил в Школу-студию МХАТ на актерский факультет. Еще будучи студентом, получил место в театре Олега Табакова, где сыграл Дмитрий Петрунь роли в таких постановках, как «Комната смеха», «Ужин», «Опасные связи». В следующие годы сам срежиссировал несколько спектаклей в московских театрах. Был женат на актрисе Ольге Красько. Сейчас состоит в отношениях с Ольгой Арнтгольц, известной актрисой; пара воспитывает сына. Впервые появился в кино в начале двухтысячных, в картине «Свободная женщина». Позже снялся в таких проектах, как «Дети Арбата», «Аэропорт», «Иное». Тем не менее, наибольшую известность принесли Дмитрию Петруню фильмы, снятые им как режиссером. Он работал над созданием таких заметных проектов, как «Право на счастье», «Монтекристо», «Откровения», «Офицерские жены», «Торгсин». Всего в послужном списке Петруня более полутора десятков режиссерских работ. На данный момент делает упор именно на карьеру режиссера, фильмы и сериалы, снятые Петрунем, регулярно получают одобрительные отзывы как от зрителей, так и от критиков.