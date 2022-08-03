Торгсин (сериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
8.82017, Торгсин. Серия 8
Мелодрама18+
О сериале
Детективная ретро-драма с Александрой Бортич и Григорием Антипенко в главных ролях. Москва, 1934 год. По всей стране работают Торгсины – "магазины для торговли с иностранцами" – оазисы благополучия и изобилия. В обмен на драгоценности, антиквариат и валюту здесь кто угодно может приобрести все необходимое в полном ассортименте: от дорогих мехов до муки и валенок. По сюжету девушка Лида вместе со своим братом переезжает в Москву и устраивается на работу в торгсин переводчиком. Вместо зарплаты она просит директора магазина Виктора Сереброва помочь ей разгадать тайну изумрудного кулона, доставшегося им от отца. В это время в Москве орудует банда, жертвами которой становятся обладатели изумрудных украшений. Посетители тогсина в опасности…
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДПРежиссёр
Дмитрий
Петрунь
- Актриса
Александра
Бортич
- Актёр
Григорий
Антипенко
- АНАктёр
Александр
Носик
- Актриса
Екатерина
Климова
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Сергей
Шакуров
- Актриса
Марина
Коняшкина
- Актёр
Алексей
Демидов
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- Актёр
Сергей
Горобченко
- ТССценарист
Татьяна
Сарана
- ВПСценарист
Василий
Павлов
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ИППродюсер
Илья
Папернов
- ЕСОператор
Егор
Суровцев
- ИЕКомпозитор
Илья
Ефимов
- СГКомпозитор
Сергей
Григорьев
- АШКомпозитор
Антон
Шварц