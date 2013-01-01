Карина Красная (сериал, 2013) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Первая любовь Карины оказывается несчастливой. Еe парень Миша, виновный в гибели пешехода, позволяет Карине взять вину на себя и рвeт с ней отношения. Неожиданно Карина получает предложение о замужестве от приятеля еe отца – влиятельного и зрелого мужчины, хозяина часовой мастерской. Разочаровавшись в своих иллюзиях, девушка выходит замуж за человека, которому есть что скрывать.



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