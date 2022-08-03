Короткое замыкание (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Пётр
Буслов
- ИВРежиссёр
Иван
Вырыпаев
- АГРежиссёр
Алексей
Герман мл.
- Режиссёр
Кирилл
Серебренников
- Актёр
Юрий
Чурсин
- АЕАктриса
Анна
Екатерининская
- КСАктёр
Кирилл
Соленов
- Актёр
Иван
Добронравов
- КПАктёр
Карим
Пакачаков
- АФАктёр
Алексей
Филимонов
- Актёр
Александр
Яценко
- ИБАктриса
Ирина
Бутанаева
- КГАктриса
Каролина
Грушка
- АДАктриса
Алёна
Долецкая
- Сценарист
Борис
Хлебников
- МКСценарист
Максим
Курочкин
- ИУСценарист
Иван
Угаров
- ИВСценарист
Иван
Вырыпаев
- Продюсер
Сабина
Еремеева
- ИМПродюсер
Илья
Малкин
- ЮМПродюсер
Юрий
Мирошниченко
- Продюсер
Константин
Буслов
- АБХудожница
Ася
Белова
- ЕЕХудожница
Евгения
Евгиенко
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- СИМонтажёр
Сергей
Иванов
- ПХМонтажёр
Павел
Ханютин
- Оператор
Федор
Лясс
- ШБОператор
Шандор
Беркеши
- ИГОператор
Игорь
Гринякин
- ЕПОператор
Евгений
Привин
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев
- АЛКомпозитор
Александр
Лушин