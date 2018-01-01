Пётр Буслов

Биография

Петр Буслов — российский режиссер, сценарист и актер. Родился в Хабаровске 1 июня 1976 года. В юности Буслов не мечтал о карьере в кино — его увлекала морская тематика, и до окончания школы он хотел стать моряком. В 17 лет будущий кинодеятель отправился в Москву, где два года искал себя. Присматриваясь к сценической деятельности, поступил во ВГИК и стал учиться на режиссера. Во время учебы снял свой первый короткий фильм. Петр также пробовал себя в амплуа актера и получил большие роли в фильмах «Зови меня Джинн» и «Умняк, или Одиссея 1989 года». Славу Петру Буслову принесла дебютная полнометражная картина — криминальная драма «Бумер» 2003 года, за которую он был номинирован на премию «Ника». Фильм взял две награды на кинофестивалях. В 2011 году биография режиссера пополнилась еще одной громкой работой — «Высоцкий. Спасибо, что живой». В 2015 году вышла философская драма «Родина», в которой Буслов отразил свой опыт жизни в Индии. Среди его работ также числятся сериалы «Близкие» и «Домашний арест».