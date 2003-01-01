Бумер (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Четверо друзей на черном BMW скрываются от погони. Звезда «Библиотекаря» Андрей Мерзликин и Владимир Вдовиченков в культовом криминальном роуд-муви.



Четверо парней — Кот, Ошпаренный, Килла и Рама — зани�маются мелким рэкетом и угоном автомобилей. Однажды подельники ввязываются в разборку и переходят черту… Оказавшись под прицелом опасных людей, друзья вынуждены на время покинуть город. На угнанном черном BMW банда мчит прочь от родного дома и вновь попадает в криминальные переделки, теряя надежду на возможность вернуться к мирской жизни. Кот предлагает распустить банду, но прежде им необходимо выполнить последнее дело, чтобы рассчитаться с долгами. Смогут ли друзья вырваться из смертельно опасной ловушки криминального мира?



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