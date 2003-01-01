Бумер (фильм, 2003) смотреть онлайн
Сюжет
Четверо друзей на черном BMW скрываются от погони. Звезда «Библиотекаря» Андрей Мерзликин и Владимир Вдовиченков в культовом криминальном роуд-муви.
Четверо парней — Кот, Ошпаренный, Килла и Рама — зани�маются мелким рэкетом и угоном автомобилей. Однажды подельники ввязываются в разборку и переходят черту… Оказавшись под прицелом опасных людей, друзья вынуждены на время покинуть город. На угнанном черном BMW банда мчит прочь от родного дома и вновь попадает в криминальные переделки, теряя надежду на возможность вернуться к мирской жизни. Кот предлагает распустить банду, но прежде им необходимо выполнить последнее дело, чтобы рассчитаться с долгами. Смогут ли друзья вырваться из смертельно опасной ловушки криминального мира?
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Пётр
Буслов
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актёр
Максим
Коновалов
- Актёр
Сергей
Горобченко
- Актриса
Яна
Шивкова
- Актриса
Людмила
Полякова
- АСАктриса
Анастасия
Сапожникова
- ВСАктёр
Василий
Седых
- ЕКАктёр
Евгений
Крайнов
- АЗАктёр
Алексей
Зайцев
- ДРСценарист
Денис
Родимин
- Сценарист
Пётр
Буслов
- СЧПродюсер
Сергей
Члиянц
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ОКХудожник
Олег
Колодько
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- ДГОператор
Даниил
Гуревич
- Композитор
Сергей
Шнуров