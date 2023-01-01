Биография

Анастасия Сапожникова — актриса театра и кино. Занималась в вокальной студии, работала на радиостанции. Ее фильмография включает более 30 ролей в фильмах и сериалах. Будущая актриса родилась в 1973 г. в Чимкенте. Школьные годы девочки прошли в Одессе. В юности она всерьез увлекалась танцами. Получив школьный аттестат, юная Анастасия продолжила обучение танцевальному искусству в хореографическом училище. Затем поступила в ГИТИС, где получила актерское образование. Первую роль Анастасия Сапожникова исполнила в музыкальной постановке «Иисус Христос – суперзвезда». После окончания театрального вуза начала участвовать в постановках театра «Школа современной пьесы». Позже сотрудничала с творческой группой «Квартет И», театром «Практика». Карьера артистки в кинематографе началась в 2002 г. Первым фильмом Анастасии Сапожниковой стала драма «Пастух своих коров». В 2003 г. она сыграла яркую роль в картине «Бумер». В 2006 г. актриса получила первую главную роль в ленте «Червь». Затем она воплотила ведущих персонажей в сериалах «ЗАГС» и «Ковчег Марка». Запоминающимися стали героини, которых она сыграла в телесериалах «Право на правду», «Физрук», «Паутина», «Екатерина. Взлет», «Домашний арест», «Содержанки».