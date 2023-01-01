Мятеж (сериал, 2017) смотреть онлайн
9.32017, Мятеж 1 сезон
Драмы, Исторические18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
1921-й год. Лиза Журавлёва задержана ЧК по обвинению в организации Ярославского мятежа. Следователь Воронов понимает, что ради спасения маленького сына Лиза расскажет всё. Её показания, по сути, оказываются историей любви на фоне Первой мировой, революции, гражданской войны. Историческая мясор�убка перемалывает любовь Лизы к бедному курсанту Сычёву, её ненависть к распущенному капитану Крушевскому, за которого её силой отдали замуж, полностью меняет отношения между героями. Рассказ Лизы заставляет Воронова переосмыслить свои представления о революции и справедливости.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- СПРежиссёр
Сергей
Пикалов
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- Актёр
Юрий
Чурсин
- Актёр
Алексей
Бардуков
- Актёр
Сергей
Шакуров
- НКАктриса
Наталья
Карпунина
- АВАктёр
Александр
Вдовин
- ВСАктёр
Василий
Симонов
- Актёр
Павел
Табаков
- Актёр
Евгений
Харитонов
- АЗАктёр
Анатолий
Завьялов
- ДТСценарист
Дмитрий
Терехов
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- СБПродюсер
Сергей
Багиров
- ИКПродюсер
Иракли
Карбая
- АМХудожник
Александр
Миронов
- АВМонтажёр
Алексей
Волнов
- Оператор
Карен
Манасерян
- АФКомпозитор
Артем
Федотов
- ММКомпозитор
Михаил
Морсков
- ММКомпозитор
Михаил
Максуров