Мятеж (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

1921-й год. Лиза Журавлёва задержана ЧК по обвинению в организации Ярославского мятежа. Следователь Воронов понимает, что ради спасения маленького сына Лиза расскажет всё. Её показания, по сути, оказываются историей любви на фоне Первой мировой, революции, гражданской войны. Историческая мясор�убка перемалывает любовь Лизы к бедному курсанту Сычёву, её ненависть к распущенному капитану Крушевскому, за которого её силой отдали замуж, полностью меняет отношения между героями. Рассказ Лизы заставляет Воронова переосмыслить свои представления о революции и справедливости.



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