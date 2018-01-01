Биография

Василий Симонов — российский актер. Родился 29 сентября 1989 года. Рос в творческой семье, его отец — известный актер, Народный артист России. Окончив школу, поступил в Щукинское театральное училище и уже во время обучения активно принимал участие в театральных постановках. После отличного окончания училища начал карьеру в театре Е. Вахтангова. Помимо актерской деятельности, Симонов занимается диджеингом и часто играет в московских клубах. Карьеру в кино Василий Симонов начал со второстепенной роли в комедийном сериале «Карамель». Но особую известность ему принесла картина «Большие надежды», в которой он исполнил одну из главных ролей. Также он снимался в кинолентах «Новенькие», «Мятеж», «Личное пространство», «Трезвый водитель», «Победители».