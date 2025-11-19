Французский мастер (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Знаменитый массажист ищет девушку, как две капли воды похожую на свою первую любовь, пока его клиентки загадочным образом пропадают. Поэтичная драма «Французский мастер» — фильм об ускользающей красоте режиссера «Керосина» Юсупа Разыкова. В главных ролях — Алексей Гуськов и Аня Чиповская.



Сеанс у массажиста Германна — настоящее таинство. К нему ходят прекрасные девушки, мечтающие о модельном бизнесе и шикарной жизни в столице. Однако сам Германн остается эмоционально холоден и погружен в воспоминания о прошлом. Вскоре его клиентки начинают без вести пропадать, и элитным массажистом заинтересовывается полиция. Однако Германна занимает вовсе не расследование: однажды вечером в переходе он сталкивается с уличной певицей, которая невероятно похожа на его преподавательницу французского. Неожиданное знакомство заставляет его вновь почувствовать жар первой любви, притягательной, но несбыточной.



Сможет ли Германн вновь найти эту таинственную женщину, расскажет фильм «Французский мастер» (2022).


