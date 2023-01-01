Биография

Один из самых ярких представителей отечественного кино – актер Александр Вдовин, который прошел весь тернистый путь советского и российского кинематографа. Родился 1 января 1949 года, коренной москвич. Закончил Московское театральное училище имени Щукина в 1971 году и работал в Театре юного зрителя, затем в «Сатириконе». В кино начал сниматься еще со студенческой скамьи, играл в детских телепередачах. Дебют Александра Вдовина в фильме «Последние каникулы» помнят многие, а фильм «Отряд Трубачева сражается» был культовым для школьников того времени. За свою актерскую карьеру Александр Вдовин сыграл в 79 фильмах, участвовал в озвучивании 44 ленты советского, российского и зарубежного производства. Самая яркая роль Александра Вдовина в фильме «Долгие версты войны» – Свист, и в фильме «Метро» – дядя Вася. Фильмы, сериалы, передачи этого актера можно перечислять долго, и все они являются зрелыми полновесными работами даже в эпизодах. Александру Вдовину присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации в 1995 году. Участие в 145 проектах, театральных работах, в кино и на телевидении. Лицо этого актера для многих зрителей разных поколений ассоциируется с добрым лицом русского кино.