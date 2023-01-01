Биография

Карен Манасерян — российский оператор. Родился в Королеве 25 сентября 1991 года. Начал заниматься фотографией в подростковом возрасте. В 15 лет поступил на кинооператорский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии в мастерскую Аграновича. Снимал рекламные ролики, видеоклипы, представлял свои работы на Каннском фестивале. Сегодня фильмография Карена Манасеряна насчитывает более 25 работ. Он был оператором на таких проектах, как «Чикатило», «Ивановы-Ивановы», «Любовь в розыске», «Полярный», «Мятеж», «Дылды», «Жизнь по вызову».