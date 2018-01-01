Мятеж (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
9.32017, Мятеж. Сезон 1 8 серий
Драма, Исторический18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
1921-й год. Лиза Журавлёва задержана ЧК по обвинению в организации Ярославского мятежа. Следователь Воронов понимает, что ради спасения маленького сына Лиза расскажет всё. Её показания, по сути, оказываются историей любви на фоне Первой мировой, революции, гражданской войны. Историческая мясорубка перемалывает любовь Лизы к бедному курсанту Сычёву, её ненависть к распущенному капитану Крушевскому, за которого её силой отдали замуж, полностью меняет отношения между героями. Рассказ Лизы заставляет Воронова переосмыслить свои представления о революции и справедливости.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- СПРежиссёр
Сергей
Пикалов
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- Актёр
Юрий
Чурсин
- Актёр
Алексей
Бардуков
- Актёр
Сергей
Шакуров
- НКАктриса
Наталья
Карпунина
- АВАктёр
Александр
Вдовин
- ВСАктёр
Василий
Симонов
- Актёр
Павел
Табаков
- Актёр
Евгений
Харитонов
- АЗАктёр
Анатолий
Завьялов
- ДТСценарист
Дмитрий
Терехов
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- СБПродюсер
Сергей
Багиров
- ИКПродюсер
Иракли
Карбая
- АМХудожник
Александр
Миронов
- АВМонтажёр
Алексей
Волнов
- Оператор
Карен
Манасерян
- АФКомпозитор
Артем
Федотов
- ММКомпозитор
Михаил
Морсков
- ММКомпозитор
Михаил
Максуров