Wink
Сериалы
Мятеж
1-й сезон

Мятеж (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

9.32017, Мятеж. Сезон 1 8 серий
Драма, Исторический18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

1921-й год. Лиза Журавлёва задержана ЧК по обвинению в организации Ярославского мятежа. Следователь Воронов понимает, что ради спасения маленького сына Лиза расскажет всё. Её показания, по сути, оказываются историей любви на фоне Первой мировой, революции, гражданской войны. Историческая мясорубка перемалывает любовь Лизы к бедному курсанту Сычёву, её ненависть к распущенному капитану Крушевскому, за которого её силой отдали замуж, полностью меняет отношения между героями. Рассказ Лизы заставляет Воронова переосмыслить свои представления о революции и справедливости.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мятеж»