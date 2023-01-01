Биография

Владимир Лаптев – актер, режиссер. Заслуженный артист Эстонии и России, неоднократный лауреат театральных премий. Родился в 1946 году. Детство провел в Хакасии. С детства мечтал о сцене, учился пению. До 1969 года учился на режиссера в Академии искусств Улан-Удэ. Через пять лет окончил аспирантуру в ГИТИС. Первые телевизионные фильмы Лаптева сняты в 1968 году. Это молдавская экранизация лермонтовского «Маскарада» и эстонская лента об Отечественной войне. Как актер Лаптев дебютировал в том же году. Им сыграна маленькая роль красноармейца в приключенческой драме «Последний угон», снятой на Свердловской киностудии. Дальнейший творческий путь артиста полон событий. Он работает в Москве и Таллине, в Крыму и областных центрах России. Им поставлено более сотни спектаклей и сыграно не менее трехсот ролей на сцене и экране. О преподает в учебных заведениях страны, обучая будущих актеров и режиссеров. Несмотря на немалый возраст, артист работает не снижая темпа и теперь. Он играет в сериалах и на сцене Владимирского драматического театра, участвует в телевизионных программах, консультирует театральных руководителей, ведет обширную общественную работу.