Фильм Грузовички
2026, Грузовички
Мультфильм, Приключения6+
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О фильме
Грузовичок-подросток Саня, всю жизнь проработавший в карьере с родителями, случайно знакомится с городскими жителями: еще одним грузовичком и поливальной машиной. Новые знакомства открывают перед Саней огромный удивительный мир за пределами карьера, на который неожиданно надвигается серьезная угроза — проснувшийся вулкан в горах.
Теперь Сане и его друзьям предстоит придумать, как победить стихию и убедить всех грузовичков объединиться, пока не стало слишком поздно.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
6.9 КиноПоиск