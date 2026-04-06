Грузовички
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Грузовички

Фильм Грузовички

2026, Грузовички
Мультфильм, Приключения6+
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О фильме

Грузовичок-подросток Саня, всю жизнь проработавший в карьере с родителями, случайно знакомится с городскими жителями: еще одним грузовичком и поливальной машиной. Новые знакомства открывают перед Саней огромный удивительный мир за пределами карьера, на который неожиданно надвигается серьезная угроза — проснувшийся вулкан в горах.
Теперь Сане и его друзьям предстоит придумать, как победить стихию и убедить всех грузовичков объединиться, пока не стало слишком поздно.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD

Рейтинг

6.9 КиноПоиск