Биография

Сергей Ершов — российский продюсер. Место и дата рождения неизвестны. Ершов — владелец кинопрокатной компании Vольgа, которая была основана в 2008 году в Лос-Анджелесе. За время своей работы «Вольга» представила в РФ более 500 фильмов, среди которых — «Миллионер из трущоб», «Приключения Паддингтона», «Голодные игры», «Джентльмены» и «После». Кроме того, Ершов стал сооснователем первой российской хоррор-студии 10/9. В качестве продюсера Сергей Ершов работал над двумя фильмами в 2015 году: комедией «Орлеан» с Еленой Лядовой, Виктором Сухоруковым и Виталием Хаевым и ужастиком «Пиковая дама: Черный обряд». Мистический хоррор стал прорывом для российских кинематографистов в таком жанре. В 2021 году по нему был снят канадский ремейк «Проклятие пиковой дамы».