Молодая поэтесса возвращается в родное село, где пропал ее брат. Вскоре она начинает подозревать, что к этому причастен злой дух, сказками о котором их пугали в детстве. Мистический триллер «Шурале» — фильм по мотивам татарских легенд с участием Максима Матвеева, Сергея Гилева и Романа Михайлова.



Когда Айша и ее брат Тимур были детьми, им рассказывали о Шурале, жутком лесном духе, охотящемся на лошадей и зазевавшихся путников. С тех пор Айша уехала в столицу и занялась поэзией, а Тимур остался в родном селе, устроившись лесорубом. Айша вовсю готовится к свадьбе с Михаилом, видным ученым, посвятившим себя борьбе со старением. Но праздничные хлопоты омрачают тревожные новости: Тимур бесследно исчез, выполняя задание по вырубке священной рощи. Айша отправляется на малую родину, где ее ждут подавленные воспоминания, старые травмы и встреча с опасным духом леса.



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