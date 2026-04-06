Шурале (фильм, 2026) смотреть онлайн
О фильме
Молодая поэтесса возвращается в родное село, где пропал ее брат. Вскоре она начинает подозревать, что к этому причастен злой дух, сказками о котором их пугали в детстве. Мистический триллер «Шурале» — фильм по мотивам татарских легенд с участием Максима Матвеева, Сергея Гилева и Романа Михайлова.
Когда Айша и ее брат Тимур были детьми, им рассказывали о Шурале, жутком лесном духе, охотящемся на лошадей и зазевавшихся путников. С тех пор Айша уехала в столицу и занялась поэзией, а Тимур остался в родном селе, устроившись лесорубом. Айша вовсю готовится к свадьбе с Михаилом, видным ученым, посвятившим себя борьбе со старением. Но праздничные хлопоты омрачают тревожные новости: Тимур бесследно исчез, выполняя задание по вырубке священной рощи. Айша отправляется на малую родину, где ее ждут подавленные воспоминания, старые травмы и встреча с опасным духом леса.
Что притаилось в дремучей чаще, вы узнаете, когда будете смотреть «Шурале» (2026) в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- АНРежиссёр
Алина
Насибуллина
- АНАктриса
Алина
Насибуллина
- Актёр
Максим
Матвеев
- ГБАктёр
Геннадий
Блинов
- Актёр
Рузиль
Минекаев
- ХАктёр
Хаски
- Актёр
Сергей
Гилев
- ЕРАктриса
Елена
Руфанова
- РМАктёр
Роман
Михайлов
- Актриса
Мария
Мацель
- Актёр
Евгений
Сангаджиев
- ДГАктёр
Даниил
Газизуллин
- СКАктёр
Сергей
Колесов
- АЕАктриса
Анастасия
Евграфова
- ЮДАктриса
Юлия
Джулай
- НБАктёр
Нурбек
Батуллин
- ИААктёр
Ильдар
Аллабирдин
- ВНАктриса
Веневьева
Новицкая
- ЭШАктёр
Эрдэм
Шагдуров
- АНСценарист
Алина
Насибуллина
- ИПСценарист
Игорь
Поплаухин
- ИЯПродюсер
Иван
Яковенко
- СБПродюсер
Сергей
Бредюк
- СЕПродюсер
Сергей
Ершов
- ТММонтажёр
Татьяна
Магай
- АПОператор
Антон
Петров