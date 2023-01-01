Биография

Анастасия Евграфова – актриса кино и телевидения эстонского происхождения. Прошла путь от эпизодической роли в ситкоме «Кухня» до главных ролей в мелодраматических сериалах. В детстве Анастасия жила в Таллине, где родилась. Она активно занималась спортом, но решила стать актрисой и поступила в Высшее театральное училище имени Щепкина, переехав в Москву. Актриса владеет четырьмя языками. Пользуясь своей популярностью, помогает продавать шапки, связанные своей бабушкой. Личная жизнь Анастасии Евграфовой связана с Аланом Мандельштамом – руководителем видеоцеха «Гоголь-центра». Пара часто публикует общие фото в сети. Дебют в первом сезоне известного комедийного сериала «Кухня» стал удачным началом актерской карьеры. За ними последовали работы в исторических картинах: «Екатерина», «Конец прекрасной эпохи», «Красная королева». Первую главную роль Анастасия Евграфова получает в коротком сериале «На белом коне». За ней следуют и другие работы первого плана: «Притворщики», «Вторая жизнь Евы», «Человек без сердца», «Дорога домой». Актриса нашла себя в мелодраматическом жанре и активно снимается в телесериалах российского и украинского производства.