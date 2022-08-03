Будь моим Кириллом
Wink
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Будь моим Кириллом
8.42021, Будь моим Кириллом
Комедия95 мин18+

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Фильм Будь моим кириллом (2021)

О фильме

32-летняя Саша страдает от упреков родителей, считающих, что женщина просто не имеет права быть не замужем и даже без жениха. Чтобы они отстали, Саша врет, что у нее есть бойфренд по имени Кирилл. Но семья не унимается, им во что бы то ни стало необходимо познакомиться с Сашиным женихом. Когда предлоги откладывать встречу заканчиваются, девушка идет на отчаянный шаг и просит фитнес-тренера, которого действительно зовут Кирилл, сыграть роль еe парня.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Будь моим Кириллом»