Фильм Будь моим кириллом (2021)
О фильме
32-летняя Саша страдает от упреков родителей, считающих, что женщина просто не имеет права быть не замужем и даже без жениха. Чтобы они отстали, Саша врет, что у нее есть бойфренд по имени Кирилл. Но семья не унимается, им во что бы то ни стало необходимо познакомиться с Сашиным женихом. Когда предлоги откладывать встречу заканчиваются, девушка идет на отчаянный шаг и просит фитнес-тренера, которого действительно зовут Кирилл, сыграть роль еe парня.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АЕРежиссёр
Алла
Елисеева
- ВСАктёр
Виталийс
Семёновс
- АЕАктриса
Анастасия
Евграфова
- Актриса
Анна
Антонова
- Актёр
Иван
Мулин
- ССАктёр
Сергей
Степин
- Актриса
Ирина
Розанова
- КРАктриса
Катерина
Решнова
- Актёр
Сергей
Годин
- ТУАктриса
Татьяна
Ухарова
- ГААктриса
Галина
Аверьянова
- АМСценарист
Анна
Макаренкова
- АЩПродюсер
Антон
Щукин
- АЛПродюсер
Артем
Логинов
- АЗПродюсер
Антон
Зайцев
- Продюсер
Александр
Дулерайн
- ЕИХудожница
Евгения
Истомина
- АГМонтажёр
Антон
Гордеев
- АФОператор
Алексей
Филиппов