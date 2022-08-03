Фильм Будь моим кириллом (2021)

32-летняя Саша страдает от упреков родителей, считающих, что женщина просто не имеет права быть не замужем и даже без жениха. Чтобы они отстали, Саша врет, что у нее есть бойфренд по имени Кирилл. Но семья не унимается, им во что бы то ни стало необходимо познакомиться с Сашиным женихом. Когда предлоги откладывать встречу заканчиваются, девушка идет на отчаянный шаг и просит фитнес-тренера, которого действительно зовут Кирилл, сыграть роль еe парня.

