Биография

Иван Мулин — российский актер. Родился в Москве 6 июля 1992 года. В детстве будущий кинодеятель был очень активным ребенком и занимался в различных спортивных секциях, а также играл в драмкружке. Спустя некоторое время Иван перевелся в школу с театральным уклоном, где работал над вокалом, хореографией и сценическим движением. Определившись с профессией, Мулин поступил в Щепку, которую окончил в 2013 году. Дебютом Ивана Мулина стала роль в картине Андрея Звягинцева «Елена». Далее последовало участие в сериалах «Молодежка» и «Квартет». Среди самых известных работ артиста фильмы «Казнь» и «Хрусталь», а также сериалы «Черная весна» и «Перевал Дятлова».