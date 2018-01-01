Wink
Вредная привычка
Актёры и съёмочная группа фильма «Вредная привычка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Вредная привычка»

Режиссёры

Митрий Семенов-Алейников

Режиссёр

Актёры

Ян Цапник

АктёрБатя
Антон Жижин

АктёрВася
Александра Соловьева

АктрисаСаша
Агата Муцениеце

АктрисаМарго Брюн
Наталья Земцова

АктрисаМарго Блонд
Дмитрий Хрусталев

АктёрВалера
Ирина Пегова

АктрисаЗина
Раиса Рязанова

АктрисаБаба Нюра
Елизавета Шукова

АктрисаЛика
Андрей Пынзару

АктёрВова

Сценаристы

Анна-Лиза Техменева

Сценарист

Продюсеры

Денис Баглай

Продюсер
Владимир Лаптев

Продюсер
Андрей Липов

Продюсер

Художники

Дарья Фомина

Художница

Операторы

Никита Кузьменко

Оператор