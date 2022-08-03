Беременный
Wink
Фильмы
Беременный
7.42011, Беременный
Комедия82 мин18+
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Беременный (фильм, 2011) смотреть онлайн

О фильме

Шоу «Беременный» становится самым популярным телевизионным проектом, а его главный герой — Сергей Добролюбов — настоящей звездой. Но совмещение статусов «мужчины, ждущего ребенка» и «звезды» оказывается непростой задачей.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

2.5 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Беременный»