Про людей и про войну (фильм, 2025) смотреть онлайн

Девять трагичных и порой забавных, но неизменно вдохновляющих новелл о тех, кому пришлось переносить тяготы Великой Отечественной войны. Фильм «Про людей и про войну» — альманах короткометражек, основанных на непридуманных человеческих историях с участием Егора Бероева.



Атака немецких войск в 1942 году перевернула жизнь советских граждан, которым пришлось привыкать к новым военным порядкам. Каждый принял новую реальность по-разному и для каждого она припасла личные испытания. Федор отправился на фронт вместе с сыном Иваном. Армейский повар во время работы столкнулся с немцами. Советский солдат отвлекает вражескую армию акробатическими трюками. Пленные роют себе могилу под дулами ружей.



