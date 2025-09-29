Фильм Красавица

«Красавица» (2025) — военная драма о мужестве, человечности и подвиге людей в экстремальных условиях. Фильм основан на реальных событиях блокады 1941 года.



Сюжет разворачивается в суровые зимние месяцы блокады: Николай Светлов возвращается из госпиталя и, вместо фронта, оказывается в зоосаде, где вместе с коллегами ежедневно рискует жизнью, чтобы спасти животных от голодной смерти и постоянных бомбежек. Среди прочих обитателей зоосада особое место занимает бегемотиха Красавица — символ стойкости и надежды, вокруг которой разворачиваются самые трогательные и драматичные события.





