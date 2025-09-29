Фильм Красавица

О фильме
«Красавица» (2025) — военная драма о мужестве, человечности и подвиге людей в экстремальных условиях. Фильм основан на реальных событиях блокады 1941 года.
Сюжет разворачивается в суровые зимние месяцы блокады: Николай Светлов возвращается из госпиталя и, вместо фронта, оказывается в зоосаде, где вместе с коллегами ежедневно рискует жизнью, чтобы спасти животных от голодной смерти и постоянных бомбежек. Среди прочих обитателей зоосада особое место занимает бегемотиха Красавица — символ стойкости и надежды, вокруг которой разворачиваются самые трогательные и драматичные события.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоFull HD
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
- АБРежиссёр
Антон
Богданов
- Актёр
Иван
Добронравов
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- Актриса
Стася
Милославская
- Актриса
Юлия
Пересильд
- ККАктёр
Ксения
Копытова
- АБСценарист
Антон
Богданов
- АМСценарист
Артем
Михайлов
- ДПСценарист
Дмитрий
Пинчуков
- ЕАПродюсер
Евгения
Аронова
- ЕНПродюсер
Евгений
Немоляев
- ИВПродюсер
Ирен
Ванидовская
- АБПродюсер
Антон
Богданов
- НСХудожница
Наталия
Седицкая
- НХХудожник
Никита
Хорьков
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко