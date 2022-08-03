22 минуты (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
9.12013, 22 минуты
Боевик82 мин12+
О фильме
Фильм основан на реальных событиях 5 мая 2010 года, когда морские пехотинцы БПК «Маршал Шапошников» вопреки угрозе взрыва освободили захваченный в водах Аденского залива российский танкер «Московский университет». У них было только 22 минуты без права на ошибку…
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ВСРежиссёр
Василий
Сериков
- Актёр
Макар
Запорожский
- Актёр
Денис
Никифоров
- ГКАктёр
Гаэль
Камилинди
- ИТАктёр
Ибра
Туре
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- Актёр
Александр
Галибин
- ИТАктёр
Игорь
Тарадайкин
- ВДАктёр
Владислав
Демин
- ИПАктёр
Иван
Породнов
- ВПАктёр
Владислав
Погиба
- ДЕСценарист
Денис
Елеонский
- АНСценарист
Александр
Новотоцкий
- АССценарист
Александр
Семин
- Продюсер
Алексей
Сидоров
- МКПродюсер
Мария
Кожуриничева
- МЭПродюсер
Мария
Эль
- ЕЧПродюсер
Елена
Чередниченко
- МАХудожница
Марина
Ананьева
- ИЛХудожница
Ирина
Лунина
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- ИЛМонтажёр
Илья
Лебедев
- ДЯОператор
Дмитрий
Яшонков
- ИУКомпозитор
Иван
Урюпин