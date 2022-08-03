22 минуты
22 минуты

22 минуты (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.12013, 22 минуты
Боевик82 мин12+

О фильме

Фильм основан на реальных событиях 5 мая 2010 года, когда морские пехотинцы БПК «Маршал Шапошников» вопреки угрозе взрыва освободили захваченный в водах Аденского залива российский танкер «Московский университет». У них было только 22 минуты без права на ошибку…

Страна
Россия
Жанр
Боевик
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «22 минуты»