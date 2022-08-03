22 минуты (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Фильм основан на реальных событиях 5 мая 2010 года, когда морские пехотинцы БПК «Маршал Шапошников» вопреки угрозе взрыва освободили захваченный в водах Аденского залива российский танкер «Московский университет». У них было только 22 минуты без права на ошибку…

