Биография

Иван Янковский — российский актер театра и кино. Пятикратный лауреат премий «Золотой орел», лауреат фестиваля «Кинотавр» за лучшую мужскую роль в фильме «Тряпичный союз» и премий «Парабола», «Звезда Театрала», а также «Актер года» (2021) по версии GQ, и «Актер года» (2023) по версии журнала «КиноРепортер». Родился в Москве 30 октября 1990 года. Происходит из актерской семьи: отец — Филипп Янковский, мать — Оксана Фандера, дед — народный артист СССР Олег Янковский, бабушка — актриса Людмила Зорина. Учился в Московской международной киношколе, затем окончил актерско-режиссерский факультет Российской академии театрального искусства в 2013 году. Работал в Студии театрального искусства и Театре Ермоловой. Впервые появился на экране в фильме «Приходи на меня посмотреть». Иван Янковский получил признание после ролей в фильмах «Индиго», «Тряпичный союз», «Дама пик», затем за роли в драмах «Текст» и «Огонь». Последующие значимые работы — образ чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова в фильме «Чемпион мира» и главная роль в сериале «Фишер».