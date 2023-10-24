Плакать нельзя (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Драма о россиянке, которую разлучили с сыном в Скандинавии, с Иваном Янковским и Светланой Чуйкиной. Мать-одиночка Татьяна влюбляется в военного корреспондента Ингвара, который увозит ее вместе с сыном Колей к себе на родину. Новоиспеченная семья живет в большом светлом доме, Татьяна заводит видеоблог о хюгге, но однажды идиллия рушится. Ингвар погибает в рабочей командировке в Сирии. Убитая горем Татьяна впадает в депрессию и начинает чаще, чем прежде делать замечания сыну. Коля решает пожаловаться на нее в социальную службу, после чего его забирают в приют. Татьяну же обязывают пройти реабилитацию, но и после этого ребенка не возвращают, а передают в приемную семью. В отчаянии женщина обращается за помощью к Алексею, у которого свои счеты с ювенальной системой. Удастся ли им вернуть Колю, расскажет драма «Плакать нельзя» — фильм 2022 смотреть онлайн можно на Wink.

