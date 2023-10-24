Плакать нельзя (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Драма о россиянке, которую разлучили с сыном в Скандинавии, с Иваном Янковским и Светланой Чуйкиной. Мать-одиночка Татьяна влюбляется в военного корреспондента Ингвара, который увозит ее вместе с сыном Колей к себе на родину. Новоиспеченная семья живет в большом светлом доме, Татьяна заводит видеоблог о хюгге, но однажды идиллия рушится. Ингвар погибает в рабочей командировке в Сирии. Убитая горем Татьяна впадает в депрессию и начинает чаще, чем прежде делать замечания сыну. Коля решает пожаловаться на нее в социальную службу, после чего его забирают в приют. Татьяну же обязывают пройти реабилитацию, но и после этого ребенка не возвращают, а передают в приемную семью. В отчаянии женщина обращается за помощью к Алексею, у которого свои счеты с ювенальной системой. Удастся ли им вернуть Колю, расскажет драма «Плакать нельзя» — фильм 2022 смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- ННРежиссёр
Наталья
Назарова
- СЧАктриса
Светлана
Чуйкина
- Актёр
Владимир
Левченко
- Актёр
Иван
Янковский
- ДСАктёр
Джонатан
Солвей
- КШАктриса
Катарина
Шпиринг
- ВСАктёр
Вадим
Степанов
- ДМАктёр
Дирк
Мартенс
- Актёр
Ричард
Ли Вилсон
- ЕВАктриса
Екатерина
Васильева
- ССАктёр
Степан
Середа
- АКСценарист
Алексей
Колмогоров
- ННСценарист
Наталья
Назарова
- Продюсер
Вадим
Быркин
- АППродюсер
Анастасия
Пелевина
- КВПродюсер
Ксения
Волочковская
- ДКПродюсер
Дмитрий
Кузнецов
- КОХудожница
Ксения
Орлова
- ОПМонтажёр
Олег
Прокопьев
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- ОЛОператор
Олег
Лукичёв