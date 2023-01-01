Биография

Вадим Валентинович Быркин – российский продюсер, журналист родом из Якутской АСС. День рождения: 7 мая 1964 г. Детство будущего продюсера Вадима Быркина прошло в переездах, так как он появился на свет в семье летчика. В 1986 г. стал выпускником Куйбышевского государственного университета, получив профессию журналиста. Служил в армии уже после выпуска, тогда же получил спортивный разряд – к.м.с. по дзюдо. В 1988-1991 гг. был пресс-секретарем в Комитете особого управления в Степанакерте. С 1990 г. работает в горячих точках по заданиям ТАСС. В 1993 г. ему был вручен орден «За личное мужество». В 1994-1997 гг. возглавлял Московское агентство «Публицист», после чего прекратил журналистскую деятельность, переключившись на деятельность специалиста по массовым коммуникациям. Его детище – PR-агентство «Регион-Социум» – было основано в 1998 г., а в 2000 г. появилось рекламное агентство «Анно Домини. Агентство стиля». Еще через год Вадим Быркин начал продюсерскую деятельность, выбрав для этого драму «Вальс на прощание», премьера которой на телеэкране состоялась только в 2007 г. Наиболее громкие фильмы Вадима Быркина последних лет: военный боевик «Балканский рубеж» (2019 г.) о событиях в Косово в 1999 г., а также приключенческая комедия «Сокровища О.К.» (2013 г.), для которой он стал соавтором сценария и сыграл эпизодическую роль.