Ярослав. Тысячу лет назад (фильм, 2010) смотреть онлайн
Сюжет
«Ярослав. Тысячу лет назад» — историко-биографический фильм, созданный к 1000-летию славного города Ярославля. Действие фильма переносит нас в начало XI века, эпоху Киевской Руси, во времена княжеских междоусобиц в борьбе за власть. Государство, ослабленное разрозненностью племен и междоусобной борьбой, то и дело подвергается набегам воинственных соседних племен. Конец нападениям соседей решает положить молодой князь Ярослав, которому также предстоит навести порядок и в собственных землях. Правление именно Ярослава Мудрого стало порой наивысшего расцвета государства. При нем был издан первый свод законов «Русская правда», который регулировал общественные отношения. За шесть месяцев в Тутаевском районе Ярославской области, где проходили съемки фильма, был построен деревянный город. Для более точного воспроизведения эпохи создатели консультировались с историками, также были задействованы архивные документы Ярославского и Ростовского музеев-заповедников.
Интересные факты: в массовых сценах было задействовано свыше 300 жителей города Тутаева, автором музыки и текста основного музыкального мотива фильма «Царство Божие» стал известный исполнитель Сергей Трофимов.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Приключения
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Дмитрий
Коробкин
- АИАктёр
Александр
Ивашкевич
- Актёр
Алексей
Кравченко
- СЧАктриса
Светлана
Чуйкина
- Актёр
Валерий
Золотухин
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- ЕПАктриса
Елена
Плаксина
- БТАктёр
Борис
Токарев
- Актёр
Владимир
Антоник
- Актёр
Юрий
Ваксман
- ПХАктёр
Павел
Хрулев
- МКСценарист
Марина
Кошкина
- ННСценарист
Наталья
Назарова
- ОСПродюсер
Олег
Сурков
- Продюсер
Вадим
Быркин
- АППродюсер
Анастасия
Пелевина
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- АБХудожница
Анна
Бартули
- ДЧМонтажёр
Дмитрий
Чистяков
- ДКОператор
Дмитрий
Коробкин
- АККомпозитор
Андрей
Комиссаров
- ГМКомпозитор
Глеб
Матвейчук
- СТКомпозитор
Сергей
Трофимов