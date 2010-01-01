Ярослав. Тысячу лет назад
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Ярослав. Тысячу лет назад

Ярослав. Тысячу лет назад (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.22010, Ярослав. Тысячу лет назад
Приключения, Исторические99 мин18+
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Сюжет

«Ярослав. Тысячу лет назад» — историко-биографический фильм, созданный к 1000-летию славного города Ярославля. Действие фильма переносит нас в начало XI века, эпоху Киевской Руси, во времена княжеских междоусобиц в борьбе за власть. Государство, ослабленное разрозненностью племен и междоусобной борьбой, то и дело подвергается набегам воинственных соседних племен. Конец нападениям соседей решает положить молодой князь Ярослав, которому также предстоит навести порядок и в собственных землях. Правление именно Ярослава Мудрого стало порой наивысшего расцвета государства. При нем был издан первый свод законов «Русская правда», который регулировал общественные отношения. За шесть месяцев в Тутаевском районе Ярославской области, где проходили съемки фильма, был построен деревянный город. Для более точного воспроизведения эпохи создатели консультировались с историками, также были задействованы архивные документы Ярославского и Ростовского музеев-заповедников.
Интересные факты: в массовых сценах было задействовано свыше 300 жителей города Тутаева, автором музыки и текста основного музыкального мотива фильма «Царство Божие» стал известный исполнитель Сергей Трофимов.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Исторические, Приключения

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ярослав. Тысячу лет назад»

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