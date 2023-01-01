Биография

Павел Хрулев – российский актер кино и театра, также известен как диктор. Родился в Нижегородской области в городе Дзержинск 24 июля 1984 года. С ранних лет будущий актер мечтал связать свою жизнь с театральной сценой. Получив среднее образование, перебрался из родного города в Москву, где подал документы во ВГИК, куда был успешно зачислен. Окончив вуз в 2007 году, получил работу в труппе РАМТа, на сцене которого были сыграны первые серьезные театральные роли Павла Хрулев. Появился в таких постановках, как «Лоренцаччо», «Берег утопии», «Красное и черное», «Демократия», и множестве других. Свою приватную жизнь актер предпочитает не афишировать. На экране дебютировал еще во время учебы в институте, исполнив эпизодическую роль в популярной картине «Дневной дозор», вышедшей в 2005 году. Позднее появился в таких проектах, как «Последняя исповедь», «Ярослав. Тысячу лет назад», «Мужчина с гарантией». Чаще всего играет персонажей второго плана. Лучше всего аудитория знает Павла Хрулева по сериалам «Станица» и «Анна-детективъ», в которых актер исполнил заметные роли. Также является успешным вокалистом, принял участие в создании нескольких мюзиклов. На данный момент продолжает сниматься, параллельно работает в театре.