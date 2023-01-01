Биография

Владимир Левченко — российский актер и телеведущий. Обладатель премии ТЭФИ-Kids. Родился в Москве 25 февраля 2009 года. Занимался в актерской школе «Талантино», увлекался боксом, картингом, дайвингом. В свободное время учит иностранные языки. С 2019 года работает ведущим на канале CTC Kids, пробует себя в качестве репортера. Вел телепередачу «Тыц-парад». Сегодня Владимир Левченко активно снимается в сериалах. Так, он сыграл роль Николая в триллере с Иваном Янковским «Плакать нельзя». В 2022 году на экраны вышла комедия «Тетя Марта», где артист предстал в образе наглого одноклассника главной героини.