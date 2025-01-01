Поле чудес (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Школьники защищают любимое кукурузное поле от бизнесмена, который пытается построить на его месте рынок. «Поле чудес» (2025) — комедия для всей семьи с участием Дениса Шведова и Елены Лядовой.
Дети из небольшого дачного поселка обожают отдыхать на кукурузном поле, где они устроили себе штаб в старой лодке. Ребята катаются на велосипедах, едят печеную картошку, придумывают разные игры и верят, что где-то неподалеку зарыто сокровище с наполеоновских времен. Однако летнюю идиллию нарушает приезд амбициозного бизнесмена и его семьи. У него в голове возникает план возвести на месте кукурузного поля рынок — это не только уничтожит детский штаб, но и сильно испортит жизнь поселка. Ребята не хотят лишаться любимого места для отдыха и пытаются договориться с бизнесменом о переносе проекта. Однако вскоре они поймут, что без крайних мер не обойтись.
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Рейтинг
- АСРежиссёр
Анна
Сичинская
- Актриса
Елена
Лядова
- Актёр
Денис
Шведов
- ЕДАктриса
Ева
Данилко
- Актриса
Полина
Айнутдинова
- ЕЧАктриса
Екатерина
Червова
- Актёр
Марк-Малик
Мурашкин
- Актёр
Владимир
Левченко
- Актриса
Алиса
Руденко
- МИАктёр
Максим
Иванов
- ФМАктёр
Феликс
Мурзабеков
- АВАктёр
Алексей
Войтюк
- ЕЦАктриса
Елена
Цыплакова
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- Актёр
Максим
Виноградов
- НСАктриса
Надежда
Серая
- ОБАктриса
Ольга
Берёзкина
- ЮХАктриса
Юлия
Хамитова
- ИГАктёр
Игорь
Гулаков
- ТИАктёр
Тимофей
Иванов
- ЭУСценарист
Эдина
Умерова
- КМПродюсер
Катерина
Михайлова
- ВЗХудожник
Виктор
Зудин
- ЮГОператор
Юлия
Галочкина