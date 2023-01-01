Биография

Максим Виноградов — российский актер кино и театра. Родился в Твери 1 августа 1987 года. Кинодеятель учился в школе с актерским уклоном и с ранних лет играл на сцене. Однако его дальнейший путь в профессиональную среду был непрост: Виноградов сменил несколько учебных заведений, прежде чем поступил во ВГИК. В 2011 году получил диплом актера, а в 2014-м был принят в труппу Московского Театра Юного Зрителя. Первый раз Максим Виноградов снялся в кино еще будучи студентом — актер получил роль в короткометражном фильме «Начало» 2007 года. В 2010-м сыграл в историческом сериале «Достоевский», а затем появился в проекте «Закрытая школа». Узнавать артиста стали после роли курсанта Саблина в детективной ленте «Метод Лавровой». Также Максим принимал участие в съемках драматического триллера «Текст» по роману Дмитрия Глуховского.