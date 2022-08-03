Даша просыпается рано утром и уже валится с ног. Борьба с коварным вирусом отнимает все силы, а круг всe уже. Глядишь, зацепит и таких, как она — врачей в «красной зоне». Больные не видят их лица, лишь глаза, в которых не должен читаться страх. А еe новому пациенту важно не только лечение, ему нужна надежда.

