Фильм Не одна дома 2
О фильме
Маша отправляется спапой влетнее путешествие вавтодоме. Тригода назад мама ипапа пообещали дочке, чтобудут проводить больше времени вместе итеперь поездка наприроду—семейная традиция. НоМаша ужевыросла, ией стало скучно проводить столько времени сродителями. Душа подростка рвется кновым приключениям, однако взрослые этого совсем непонимают. Одной изостановок напути семьи становится кемпинг. Тамже останавливается автобус, который везет подростков влетний лагерь. Маша знакомится содной издевочек. Посчастливой случайности еетоже зовут Маша, иона совсем нехочет ехать влагерь. Недолго думая, девочки меняются местами: Маша отправляется влагерь, а«другая Маша» спокойно возвращается домой.
В лагере Маша встречает своих «старых» знакомых—жуликов Хахаля иНяню, которые снова замышляют что-то нехорошее. Маша сосвоей новой подружкой Викой решают дать имотпор иразрабатывают хитроумный план сизощренными ловушками, чтобы помешать злодеям осуществить задуманное.
Не одна дома 2 покупка билетов в кино онлайн
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
- Режиссёр
Митрий
Семенов-Алейников
- МХАктриса
Милана
Хаметова
- ДМАктёр
Давид
Манукян
- Актёр
Алексей
Маклаков
- ЮМАктриса
Юлианна
Михневич
- Актёр
Александр
Головин
- СПАктёр
Сергей
Пукита
- Актриса
Ева
Смирнова
- Актёр
Марк-Малик
Мурашкин
- Актёр
Дмитрий
Колчин
- АААктёр
Александр
Абрамович
- Актёр
Владимир
Левченко
- ИКАктриса
Инна
Коляда
- АМАктёр
Антон
Макуха
- АБСценарист
Александр
Бережной
- ДБСценарист
Дмитрий
Борисов
- АЛПродюсер
Андрей
Липов
- ММПродюсер
Максим
Максимов
- НМПродюсер
Надежда
Мотина
- АОПродюсер
Арам
Ованнисян
- САПродюсер
Сергей
Агеев
- ДМПродюсер
Давид
Манукян
- АМПродюсер
Анна
Маковская
- ЭСХудожник
Эдгар
Соловьев
- ТСХудожница
Татьяна
Стаселович
- НКОператор
Никита
Кузьменко