Фильм Не одна дома 2

Маша отправляется спапой влетнее путешествие вавтодоме. Тригода назад мама ипапа пообещали дочке, чтобудут проводить больше времени вместе итеперь поездка наприроду—семейная традиция. НоМаша ужевыросла, ией стало скучно проводить столько времени сродителями. Душа подростка рвется кновым приключениям, однако взрослые этого совсем непонимают. Одной изостановок напути семьи становится кемпинг. Тамже останавливается автобус, который везет подростков влетний лагерь. Маша знакомится содной издевочек. Посчастливой случайности еетоже зовут Маша, иона совсем нехочет ехать влагерь. Недолго думая, девочки меняются местами: Маша отправляется влагерь, а«другая Маша» спокойно возвращается домой.

В лагере Маша встречает своих «старых» знакомых—жуликов Хахаля иНяню, которые снова замышляют что-то нехорошее. Маша сосвоей новой подружкой Викой решают дать имотпор иразрабатывают хитроумный план сизощренными ловушками, чтобы помешать злодеям осуществить задуманное.



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