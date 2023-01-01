Плакать нельзя (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

«Плакать нельзя», сериал 2022 года, — это социальная драма с элементами триллера от сценариста «Шаляпина» и «Седьмой симфонии». Напряженная история о русских эмигрантах в далекой скандинавской стране со Светланой Чуйкиной и Иваном Янковским в главных ролях.



Русская мать-одиночка выходит замуж за иностранца Ингвара. Ингвар — военный репортер из Финляндии, и он перевозит супругу Татьяну вместе с ее сыном Колей к себе на родину. Татьяна счастлива: она ведет видеоблог о своих буднях в далекой стране, но однажды вся идиллия рушится. Трагедия, произошедшая с супругом, доводит Татьяну до истерики. Но и на этом ее горести не заканчиваются: днем позже Коля не возвращается из школы…



Как будет искать сына героиня, оставшаяся совсем одна в чужой стране — и найдет ли? Сериал «Плакать нельзя» смотреть онлайн бесплатно на Wink.



Все сезоны сериала Плакать нельзя смотреть онлайн бесплатно в хоро�шем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.