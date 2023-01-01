Плакать нельзя (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
«Плакать нельзя», сериал 2022 года, — это социальная драма с элементами триллера от сценариста «Шаляпина» и «Седьмой симфонии». Напряженная история о русских эмигрантах в далекой скандинавской стране со Светланой Чуйкиной и Иваном Янковским в главных ролях.
Русская мать-одиночка выходит замуж за иностранца Ингвара. Ингвар — военный репортер из Финляндии, и он перевозит супругу Татьяну вместе с ее сыном Колей к себе на родину. Татьяна счастлива: она ведет видеоблог о своих буднях в далекой стране, но однажды вся идиллия рушится. Трагедия, произошедшая с супругом, доводит Татьяну до истерики. Но и на этом ее горести не заканчиваются: днем позже Коля не возвращается из школы…
Как будет искать сына героиня, оставшаяся совсем одна в чужой стране — и найдет ли? Сериал «Плакать нельзя» смотреть онлайн бесплатно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ННРежиссёр
Наталья
Назарова
- СЧАктриса
Светлана
Чуйкина
- Актёр
Владимир
Левченко
- Актёр
Иван
Янковский
- ДСАктёр
Джонатан
Солвей
- КШАктриса
Катарина
Шпиринг
- ВСАктёр
Вадим
Степанов
- ДМАктёр
Дирк
Мартенс
- РЛАктёр
Ричард
Ли Вилсон
- ЕВАктриса
Екатерина
Васильева
- ССАктёр
Степан
Середа
- АКСценарист
Алексей
Колмогоров
- ННСценарист
Наталья
Назарова
- Продюсер
Вадим
Быркин
- АППродюсер
Анастасия
Пелевина
- КВПродюсер
Ксения
Волочковская
- ДКПродюсер
Дмитрий
Кузнецов
- АПХудожник
Антон
Поликарпов
- КОХудожница
Ксения
Орлова
- ОПМонтажёр
Олег
Прокопьев
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- ОЛОператор
Олег
Лукичёв