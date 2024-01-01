Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте
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Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте
9.32024, Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте
Документальный47 мин18+
Документальный проект вновь собрал актеров и авторов сериала, чтобы рассказать, как создавался главный хит 2023 года
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Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Хотите узнать, как создавали один из самых громких российских сериалов? Документальный проект «Фильм о фильме “Слово пацана. Кровь на асфальте”» расскажет, как снимали дерзкий проект и что осталось за кадром.

Десятки миллионов зрителей, свыше двадцати наград на различных конкурсах и фестивалях и искренняя любовь зрителей — это еще не все, чем может похвастаться сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Режиссер и соавтор сценария Жора Крыжовников вместе со сценаристом Андреем Золотаревым рассказали сильную и неоднозначную историю, которая сумела собрать у экранов зрителей разных поколений. Вместе с создателями и актерами кинопроекта вы вновь пройдетесь по знакомым локациям и сценам, чтобы увидеть, какие усилия привели сериал к успеху.

Что нужно, чтобы передать атмосферу Казани восьмидесятых? Как происходила постановка массовых драк и воссоздавались мелкие детали быта? Какими секретами пользовались актеры для убедительной игры? Ответы на эти и многие другие вопросы — в документальном проекте «Фильм о фильме “Слово пацана. Кровь на асфальте”» — смотреть онлайн вы сможете скоро на Wink.

Фильм о фильме смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте»