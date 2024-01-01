Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Хотите узнать, как создавали один из самых громких российских сериалов? Документальный проект «Фильм о фильме “Слово пацана. Кровь на асфальте”» расскажет, как снимали дерзкий проект и что осталось за кадром.
Десятки миллионов зрителей, свыше двадцати наград на различных конкурсах и фестивалях и искренняя любовь зрителей — это еще не все, чем может похвастаться сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Режиссер и соавтор сценария Жора Крыжовников вместе со сценаристом Андреем Золотаревым рассказали сильную и неоднозначную историю, которая сумела собрать у экранов зрителей разных поколений. Вместе с создателями и актерами кинопроекта вы вновь пройдетесь по знакомым локациям и сценам, чтобы увидеть, какие усилия привели сериал к успеху.
Что нужно, чтобы передать атмосферу Казани восьмидесятых? Как происходила постановка массовых драк и воссоздавались мелкие детали быта? Какими секретами пользовались актеры для убедительной игры? Ответы на эти и многие другие вопросы — в документальном проекте «Фильм о фильме “Слово пацана. Кровь на асфальте”» — смотреть онлайн вы сможете скоро на Wink.
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СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
- АВРежиссёр
Анна
Веселова
- Актёр
Жора
Крыжовников
- АЗАктёр
Андрей
Золотарев
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Дмитрий
Табарчук
- Актёр
Леон
Кемстач
- Актёр
Рузиль
Минекаев
- Актёр
Иван
Янковский
- Актёр
Слава
Копейкин
- Актриса
Анна
Пересильд
- Актриса
Елизавета
Базыкина
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актёр
Ярослав
Могильников
- Актриса
Анастасия
Красовская
- ЛЗАктёр
Лев
Зулькарнаев
- ВКАктриса
Варвара
Куприна
- ГСАктриса
Галина
Стрижевская
- Актёр
Роберт
Гараев
- Актёр
Денис
Дубовик
- Актёр
Александр
Самойленко мл.
- Актёр
Юрий
Коробейников
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- МРПродюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- ГШПродюсер
Георгий
Шабанов
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- Продюсер
Денис
Уточкин
- ГСПродюсер
Галина
Стрижевская
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- АСМонтажёр
Алексей
Слепов
- АЧМонтажёр
Алексей
Червов
- КИОператор
Карим
Имамиев