Биография

Денис Уточкин — российский сценарист и продюсер. Больше 10 лет работает в сфере кино и телевидения. Был экспертом молодежного кинорынка Cinemarket в Санкт-Петербурге. Сегодня фильмография Дениса Уточкина насчитывает не менее 10 работ. В качестве сценариста он работал над такими проектами, как «Важняк», «Обычная женщина», «Чиновница», «Престиж». Также выступил продюсером сериалов «Стая», «Ваша честь», «Домашнее поле», «The Телки» и «Фишер» из линейки more originals.