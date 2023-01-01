Сериал Я знаю, кто тебя убил смотреть онлайн

Сюжет

Трагическая смерть близкого человека толкает героя на изощренную месть. Новый сериал «Я знаю, кто тебя убил»: дата выхода — 1 мая на видеопортале Wink! Напряженный триллер с участием Юлии Снигирь и Александра Яценко снят по мотивам бестселлера «Ева» писательницы Любови Бариновой.



Действие проекта развивается в трех разных временных периодах: в 2016 году, в начале 2000-х и в 1970-х. Главный сюжет начинается с шокирующего и загадочного события — трехлетняя девочка исчезает из московского цирка во время представления. Киднеппер оказывается непростым преступником: он не просит выкупа за ребенка. Им движет неистовая жажда мести. Похититель хочет заставить �родителей малышки испытать ту же боль, которую он сам пережил после потери любимого человека.



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