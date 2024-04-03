Я знаю, кто тебя убил (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.72024, Я знаю, кто тебя убил. Сезон 1. Серия 3
Триллер, Детектив18+
Смерть близкого человека толкает героя на изощренную месть. Детективный триллер с Александром Яценко и Юлией Снигирь
О сериале
Герман отправляет Ломакиным конверт с детским носочком и фотографией плачущей Ариши, что вызывает панику у Ольги и недоумение у Олега. Полицейские проверяют счета родителей девочки и обнаруживают, что Ломакин планировал развод с женой и переезд в Италию. Ситуация усложняется, когда в почтовом ящике появляется новое письмо с требованием о выкупе.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
- Актёр
Александр
Яценко
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актриса
Евгения
Симонова
- Актёр
Михаил
Тройник
- Актриса
Ольга
Озоллапиня
- Актёр
Александр
Ильин мл.
- Актриса
Мария
Смольникова
- ЕЗАктриса
Елизавета
Запорожец
- Актриса
Мария
Карпова
- Актриса
Агния
Кузнецова
- Сценарист
Денис
Уточкин
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Андрей
Терешок
- Продюсер
Антон
Володькин
- ОСХудожница
Ольга
Соколова
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- ЕГМонтажёр
Екатерина
Говсеева
- АКМонтажёр
Антон
Ковалев
- ЕЦОператор
Евгений
Цветков
- СДКомпозитор
Сергей
Дудаков