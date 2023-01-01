Я знаю, кто тебя убил (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+44 мин
Я знаю, кто тебя убил
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+48 мин
Я знаю, кто тебя убил
Сезон 1 Серия 2
- 18+48 мин
Я знаю, кто тебя убил
Сезон 1 Серия 3
- 18+48 мин
Я знаю, кто тебя убил
Сезон 1 Серия 4
- 18+48 мин
Я знаю, кто тебя убил
Сезон 1 Серия 5
- 18+46 мин
Я знаю, кто тебя убил
Сезон 1 Серия 6
- 18+44 мин
Я знаю, кто тебя убил
Сезон 1 Серия 7
- 18+52 мин
Я знаю, кто тебя убил
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
На что готов пойти человек ради мести? Если вам нравятся напряженные психологические триллеры с элементами детектива, то не пропустите новинку «Я знаю, кто тебя убил» — сериал (2024) онлайн смотреть можно с 1 мая на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с молчаливым системным администратором Германом. Когда-то давно смыслом всей его жизни была сестра — яркая и уверенная в себе девушка по имени Ева, которая заменила ему мать. Но она погибает, и Герман остается один. Решив отомстить виновникам этой трагедии, он похищает трехлетнюю девочку прямо во время представления в цирке.
Смогут ли родители ребенка понять, за что наказывает их по�хититель? В этом напряженном восьмисерийном триллере вас ждут неожиданные повороты сюжета и глубокое погружение в психологию персонажей. Скорее включайте сериал «Я знаю, кто тебя убил» — 1 сезон смотреть онлайн можно будет совсем скоро в отличном качестве на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- Актёр
Александр
Яценко
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актриса
Евгения
Симонова
- Актёр
Михаил
Тройник
- Актриса
Ольга
Озоллапиня
- Актёр
Александр
Ильин мл.
- Актриса
Мария
Смольникова
- ЕЗАктриса
Елизавета
Запорожец
- Актриса
Мария
Карпова
- Актриса
Агния
Кузнецова
- Сценарист
Денис
Уточкин
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Андрей
Терешок
- ОСХудожница
Ольга
Соколова
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- ЕГМонтажёр
Екатерина
Говсеева
- АКМонтажёр
Антон
Ковалев
- ЕЦОператор
Евгений
Цветков
- СДКомпозитор
Сергей
Дудаков