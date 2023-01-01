Я знаю, кто тебя убил (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

На что готов пойти человек ради мести? Если вам нравятся напряженные психологические триллеры с элементами детектива, то не пропустите новинку «Я знаю, кто тебя убил» — сериал (2024) онлайн смотреть можно с 1 мая на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с молчаливым системным администратором Германом. Когда-то давно смыслом всей его жизни была сестра — яркая и уверенная в себе девушка по имени Ева, которая заменила ему мать. Но она погибает, и Герман остается один. Решив отомстить виновникам этой трагедии, он похищает трехлетнюю девочку прямо во время представления в цирке.



Смогут ли родители ребенка понять, за что наказывает их по�хититель? В этом напряженном восьмисерийном триллере вас ждут неожиданные повороты сюжета и глубокое погружение в психологию персонажей. Скорее включайте сериал «Я знаю, кто тебя убил» — 1 сезон смотреть онлайн можно будет совсем скоро в отличном качестве на видеосервисе Wink!



Сериал Я знаю, кто тебя убил 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.