Я знаю, кто тебя убил. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Я знаю, кто тебя убил
1-й сезон
5-я серия
8.72024, Я знаю, кто тебя убил. Сезон 1. Серия 5
Триллер, Детектив18+
Смерть близкого человека толкает героя на изощренную месть. Детективный триллер с Александром Яценко и Юлией Снигирь
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Я знаю, кто тебя убил (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Прошло много лет. Герман с Аришей живут в красивом доме, и она считает его отцом. Однако девочку беспокоит то, что она ничего не знает о маме. В свой шестнадцатый день рождения Арина просит Германа рассказать правду, но мужчина боится сделать это. Тогда она принимает решение выяснить все самостоятельно…

Удастся ли Арише найти информацию о матери, узнаете в 1 сезоне остросюжетного детективного сериала «Я знаю, кто тебя убил» — 5 серия онлайн смотреть можно прямо сейчас в высоком качестве на видеопортале Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Я знаю, кто тебя убил»