8.72024, Я знаю, кто тебя убил. Сезон 1. Серия 5
Триллер, Детектив18+
Смерть близкого человека толкает героя на изощренную месть. Детективный триллер с Александром Яценко и Юлией Снигирь
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Я знаю, кто тебя убил (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+44 мин
Я знаю, кто тебя убил
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+48 мин
Я знаю, кто тебя убил
Сезон 1 Серия 2
- 18+48 мин
Я знаю, кто тебя убил
Сезон 1 Серия 3
- 18+48 мин
Я знаю, кто тебя убил
Сезон 1 Серия 4
- 18+48 мин
Я знаю, кто тебя убил
Сезон 1 Серия 5
- 18+46 мин
Я знаю, кто тебя убил
Сезон 1 Серия 6
- 18+44 мин
Я знаю, кто тебя убил
Сезон 1 Серия 7
- 18+52 мин
Я знаю, кто тебя убил
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Прошло много лет. Герман с Аришей живут в красивом доме, и она считает его отцом. Однако девочку беспокоит то, что она ничего не знает о маме. В свой шестнадцатый день рождения Арина просит Германа рассказать правду, но мужчина боится сделать это. Тогда она принимает решение выяснить все самостоятельно…
Удастся ли Арише найти информацию о матери, узнаете в 1 сезоне остросюжетного детективного сериала «Я знаю, кто тебя убил» — 5 серия онлайн смотреть можно прямо сейчас в высоком качестве на видеопортале Wink!
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
- Актёр
Александр
Яценко
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актриса
Евгения
Симонова
- Актёр
Михаил
Тройник
- Актриса
Ольга
Озоллапиня
- Актёр
Александр
Ильин мл.
- Актриса
Мария
Смольникова
- ЕЗАктриса
Елизавета
Запорожец
- Актриса
Мария
Карпова
- Актриса
Агния
Кузнецова
- Сценарист
Денис
Уточкин
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Андрей
Терешок
- Продюсер
Антон
Володькин
- ОСХудожница
Ольга
Соколова
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- ЕГМонтажёр
Екатерина
Говсеева
- АКМонтажёр
Антон
Ковалев
- ЕЦОператор
Евгений
Цветков
- СДКомпозитор
Сергей
Дудаков